Venerato: "Il Lille dà tempo al Napoli di vendere Koulibaly e poi si farà l'operazione con Gabriel ed Ounas. Milik si sente già della Juventus"

Notizie Calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“L’operazione Osimhen è definita, bisogna passare ai tecnicismi. La FIFA pretende il 5% sui 50 mln che gli girerà il Napoli e la metà di questo 5% lo girerà il Lille. Nell’operazione verrà inserito Karnezis e il portiere, attraverso il suo procuratore, deve trovare un accordo con Campos che è il direttore del Lille. Lui vuole un triennale da 800mila euro annui. Il Napoli riconoscerà al Lille solo dei bonus europei, come la vittoria dell’Europa League o un piazzamento in Champions dai quarti a salire. Non c’è alcun titolo italiano nei bonus, né scudetto né coppa nazionale. Gabriel? Il Napoli l’ha bloccato e l’operazione Karnezis si spiega anche un po’ così. Il Lille valuta Gabriel 25 mln e potrebbe vendere un esterno e liberare un posto per Ounas. In quel caso il Napoli inserirebbe l’algerino nell’affare e darebbe circa 5/6 mln al Lille come conguaglio. Il Lille darà tempo al Napoli di vendere Koulibaly, i due presidenti hanno un accordo verbale per il brasiliano. Giuntoli è rimasto a Milano perché domani c’è l’Assemblea di Lega"