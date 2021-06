Venerato: "Gattuso ha sbagliato ad accettare la Fiorentina, non credo alle voci su lui e Mendes. Non so come ha reagito post Tottenham"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “

"Non sento Gattuso da 3 giorni e non posso sapere come ha reagito alle notizie sul Tottenham. Ho letto il post di Renica e lo condivido in toto. L’errore è stato quello di accettare la Fiorentina, un progetto che non lo convinceva del tutto. Si è lasciato male, abbiamo ascoltato cosa aveva da dire il club gigliato adesso ascoltiamo cosa avrà da dire Gattuso. Pur lavorando con Mendes, Andre Silva col Milan con lui ha fatto una brutta fine e Ghoulam non ha mai giocato".