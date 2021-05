Venerato: "De Laurentiis prende tempo per il nuovo allenatore. C'è il sì di Spalletti anche senza Champions, si sondano anche Allegri e Inzaghi"

Calciomercato Napoli - Il collega di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"De Laurentiis sta prendendo tempo e il prossimo allenatore non firmerà prima degli inizi di giugno. Spalletti ha detto gia sì al Napoli e l'ultima parola spetta al presidente con l'allenatore che accetterebbe anche senza Champions. Diverso il discorso per Allegri e Simone Inzaghi per i quali il Napoli non è la prima scelta e che hanno altre situazioni con altre squadre. Allegri piace al Real e potrebbe anche tornare alla Juventus, mentre Inzaghi sta trattando il rinnovo con la Lazio, vive a Roma da tempo ed è un laziale doc. Io avrei tenuto Gattuso perchè sono per la continuità del progetto mentre adesso ci sarà l'incognita dell'impatto del nuovo allenatore con la città e lo spogliatoio. Resta il dubbio tra Meret e Ospina tra i pali anche se do in vantaggio il primo, rientra Demme a centrocampo con Fabian. Lozano dovrebbe ripartire titolare a scapito di Politano mentre in attacco confermatissimo Victor Osimhen".