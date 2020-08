Venerato a CN24 sul Vlasic: "Esce fuori dal radar Napoli, Veretout ha fatto sapere la sua richiesta di stipendio agli azzurri"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

“Alternative ad Allan di primo piano non sono saltate fuori, Castrovilli mi sembra un'impresa impossibile strapparlo alla Fiorentina. Esce fuori dai radar Vlasic perchè viene visto molto offensivo per quello che cerca il Napoli. Veretout, il Napoli lo prenderebbe perché garantirebbe un salto di qualità. Se arrivasse, uno tra Demme e Lobotka potrebbe andare via: il più indiziato è il tedesco. La Roma chiede 35 milioni per il francese che pretende almeno 3,5 per trasferirsi: è un'operazione complessa che dipende anche dai soldi della cessione Koulibaly”