Venerato a CN24: "Under? Pista non caldissima, il Napoli valuta anche altri 3 nomi. Su Szoboszlai, Veretout e Ricci..."

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Gabriel? Interessa al Napoli, ma non c'√® stata nessuna offerta perch√® bisogna liberare lo slot extracomunitario. Lozano √® il maggiore indiziato ad andare via. Il Napoli pu√≤ bloccare il difensore, ma non pu√≤ prenderlo. Under? Prima di affondare il colpo, il Napoli sta valutando di poter prendere un calciatore pi√Ļ esperto e forte come Bernardeschi, Ferran Torres o Ilicic. Non escludo che per Ferran possa esserci un blitz alla Osimhen, ma qui lo spagnolo non √® convintissimo. Sono discorsi difficili, ma ancora aperti. Senza tralasciare Boga e Berardi. L'unico modo per convincere la Roma sarebbe Milik. Szoboszlai? La clausola √® di 25 milioni, gli agenti si sentono con il Napoli: √® un calciatore che piace, ma non escludo Veretout o Ricci"