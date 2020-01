Venerato a CN24: "Trionfa Gattuso, De Laurentiis la smetta con multe e arbitrati. San Paolo dodicesimo uomo"

Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24.it dopo la vittoria e il passaggio del turno del Napoli ai danni della Lazio di Inzaghi in Coppa Italia. Ecco il suo commento.

"Trionfa Gattuso. Azzurri in campo con cuore e organizzazione tattica. Curve dodicesimo uomo in campo. Il San Paolo riabbraccia la sua squadra ritrovata. Gattuso ha toccato le corde giuste sabato notte. Aveva chiesto sacrificio e attributi ai suoi uomini. La risposta è arrivata. Ora ultimo atto spetta a De Laurentiis. La smetta con multe e arbitrati. Napoli vuole una squadre da amare non beghe in tribunali. Dimostri amore per la città. Che da stasera ha riabbracciato i suoi beniamini".