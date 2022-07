Venerato a CN24: "Raspadori-Napoli, ho parlato con Carnevali: ecco le ultime"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ieri, durante l'addio al calcio di Magnanelli del Sassuolo, l'entourage di Raspadori ha comunicato al Sassuolo la volontà del proprio assistito di trasferirsi al Napoli. L'accordo tra il Napoli ed il calciatore è totale: ingaggio vicino ai 3 milioni per 5 anni. In questo quinquennale ci sono degli incentivi che permetterebbero al ragazzo di guadagnare molto di più della cifra iniziale. Si parte da 2,5 milioni più altri 500mila di bonus. Poi ci sono altre clausole che consentirebbero a Raspadori di guadagnare di più in base a risultati personali e di squadra. L'entourage di Raspadori è stato composto verso il Sassuolo, non ha dato un ultimatum. In sintesi hanno detto che in caso di accordo sarebbero felici di andare a Napoli perchè gioca la Champions.

Gli emiliani hanno preso atto, ma non vogliono perdere un altro pezzo pregiato dopo Scamacca. Ho parlato con Carnevali, mi dice che il Napoli deve fare offerta pari a quanto pagato dal West Ham per Scamacca. E' quello il parametro di riferimento ovvero sui 35-36 milioni. Inoltre i neroverdi non aspetteranno in eterno, De Laurentiis ha tempo 9-10 giorni"