Venerato a CN24: "Quasi fatta per Kumbulla per giugno, continua il pressing per Petagna. Due ostacoli per Pinamonti"

Ciro Venerato, collega della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CN24 TV:

A gennaio de Laurentiis vorrebbe investire già per giugno. Col Verona definito quasi del tutto per Kumbulla ( 15 parte fissa. Si lavora per i vari bonus per superare quota 20 miloni). Si discute con la Spal di petagna. Giuntoli intende investire 20 milioni più bonus. Meno rispetto a quanto offerto per gennaio. Per Pinamonti due problemi: il genoa non trova il sostituto, e la possibile recompra dell'Inter (accordo che prevede 18 miloni di riscatto). Crescono le possibilità di confermare llorente.