Venerato a CN24: "Petagna? Ecco cosa filtra da Monza e Napoli"

"Petagna? Ho messaggiato al Monza, mi dicono che non sono pronti per chiudere. Evidentemente non è un'operazione che si chiuderà oggi, bisognerà aspettare dopo questo weekend. I brianzoli stanno facendo operazioni in difesa e centrocampo. Dal Napoli invece mi dicono che il Monza non si è mai palesato se non tramite l'agente di Petagna"