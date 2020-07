Venerato a CN24: "Osimhen-Napoli, è tutto fatto, scritto e risolto: fatte le visite mediche, due problemi ritardano l'annuncio che potrebbe arrivare a metà settimana"

Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Osimhen

“Il Napoli e tutte le squadre italiane, potranno tesserare i calciatori dal primo settembre. Bisogna capire, visto che ci troviamo in una situazione nuova, come il Napoli vuole coprire una eventuale parte mancante, qualora si volesse far allenare il calciatore prima di quella data. I legali e Chiavelli vogliono vederci chiaro.

L'altra cosa che frena l'annuncio è il pagamento delle rate. Tra il giocatore e il Napoli è tutto fatto, scritto e risolto. Se il giocatore è in Nigeria, vuol dire che le visite mediche le abbia fatte. Ora spetta al Lille chiudere il cerchio, dando al calciatore ciò che gli spetta. Visto l'inedito scenario di mercato, vanno chiariti alcuni aspetti. Una volta fatto questo, arriverà l'annuncio.

Questo non vuol dire che ciò che è stato detto in questi giorni non sia vero: in Premier continuano a cercare il giocatore, potrebbe averlo fatto anche il West Ham, D'Avila ha parlato con il Liverpool, magari anche con il Tottenham.

Alla fine Lille e Napoli raggiungeranno l'accordo. L'operazione non salterà per 2-3 mln, poi nel calcio, senza il timbro del tesseramento, non si sa mai. L'agente continua a parlare con la Premier perchè deve avere un piano B. Entro metà settimana, l'entourage del giocatore spera di poter vedere la fumata bianca.

I problemi non sono solo burocratici, ma anche economici. I legali di Osimhen riceveranno un atto dalla procura di Barcellona che riguarda la situazione legata al vecchio entourage"