Venerato a CN24: "Nunez offerto più di un mese fa al Napoli: piace, come Romero, ma se ne riparlerà in futuro"

Venerato

"Nunez lo anticipai circa un mese fa. Vigorelli ha un rapporto con l'agente di Nunez e fu offerto a Giuntoli e De Laurentiis. Piace allo scouting azzurro, ma oltre alla stima verso di lui e Romero non c'è altro. Il Napoli è coperto in quei ruoli, magari si potrebbe prendere in considerazione nella seconda parte del mercato, per poi darli in prestito. Ferran Torres? L'entrata in scena del Manchester City pone il Napoli in ritardo. Il calciatore andrà depennato. Il Napoli, spesso, investe a fine mercato su giovani per il futuro ma queste sono operazioni da fase due del mercato. Bologna? Ci sarà qualche cambiamento per Gattuso: qualcuno riposerà. Potrebbero giocare Meret e Politano. Il Napoli vuole vincere stasera dopo l'ingiusto pareggio con il Milan. Sono turbato da ciò che ho visto per quello rigore fischiato contro gli azzurri".