Venerato a CN24: "La settimana prossima il Napoli deve fare il portiere: 2 nomi bloccati dal club"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli è da un po' che non sente il West Ham. Gli inglesi sanno che devono arrivare a 40 milioni. La prossima settimana il Napoli deve fare il portiere, hanno già bloccato di fatto sia Neto che Sirigu. Il club deve decidere e nel frattempo cerca di capire se il Real apre a Lunin e se il Chelsea apre al prestito di Kepa contribuendo allo stipendio"