Venerato a CN24: "L'agente di Osimhen insiste col Liverpool, dal Napoli smentiscono le visite mediche. Presto nuovo incontro per chiudere l'affare"

Venerato

“Sull'operazione Osimhen ci sono dubbi e certezze. Il Napoli ha un accordo con il Lille ma ci sono ancora delle cose da risolvere, siamo all'80%. L'agente sta parlando col Liverpool da giorni e sta provando a tramutare in realtà le promesse fatte al calciatore. C'è chi è certo delle visite mediche fatte, ma dal Napoli smentiscono la cosa. E' strano che un calciatore come Osimhen passi inosservato a Villa Stuart. Le visite mediche possono essere state anche preventive, magari senza contratto che non rispettano il protocollo trasferimento. Il Napoli aspetta di riparlare con il nuovo agente e valuta altre alternative. Il Napoli resta in pole col Lille, unico club che ha presentato un'offerta. Gli 80 mln sono troppi, si è scesi a 60mln di richiesta. Vedo tanta fretta intorno ad Osimhen, è il Lille a voler chiudere presto per interessi propri ma il mercato non è ancora cominciato. Il Napoli ha cercato di anticipare i tempi per bruciare la concorrenza. Vlasic? Uno degli ex agenti di Osimhen l'ha offerto al Napoli, lo scouting azzurro lo conosceva già e piace. Kessie? Piace a Gattuso ma non è nella lista del Napoli che cerca un centrocampista non titolare. Jovic? Al Napoli piace ma il Real Madrid chiede 70 mln e il calciatore guadagna 6 mln. Se il Napoli non riuscisse a prendere Osimhen allora si valuterà questa opzione".