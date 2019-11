Venerato a CN24: "Il Napoli segue Berge ma solo per giugno. Milik e Maksimovic? Piccolo rallentamento per il caos post-Salisburgo"

Ultimissime calcio Napoli -Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

"Berge è un giocatore seguito, non mi hanno mai confermato interesse per gennaio ma in chiave estiva. In casa Napoli in questo momento parlino le carte bollate, ci sarà lavoro per gli avvocati dei calciatori. Il presidente chiederà cifre importanti come risarcimento sui diritti d'immagine. E' un paradosso perchè il Napoli deve affrontare due gare importanti come Milan e Liverpool, ma i calciatori rischiano di non stare sul pezzo perché sanno che li aspetta una dura battaglia legale. Mertens e Callejon stanno vivendo una situazione contrattuale difficile. In caso di 4-3-3, il centrale in mezzo al campo potrebbe essere Allan e non Fabian. Penso che i rinnovi di Maksimovic e Milik sono quelli più facili: il Napoli pensava di chiudere la questione a fine anno, ma il caos Salisburgo ha rallentato tutto"