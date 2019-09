Venerato a CN24: "Callejon e Mertens, offerte di rinnovo al ribasso dal Napoli. Potrebbero anche andare all'estero. Entro Natale firmeranno Maksimovic e Zielinski"

Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Entro Natale Zielinski e Maksimovic dovrebbero rinnovare. Per Mertens e Callejon siamo alle schermaglie dialettiche. La proposta è arrivata e ora i due calciatori stanno valutando visto che è al ribasso, magari pensando ad un rilancio. Magari i due calciatori aspettano anche una chiamata dall'estero che potrebbe cambiare la vita. Elmas? Valutato dallo staff, preso dopo che Barella non si riusciva a chiudere. Viste alcune partite dal vivo con lo scouting, si è deciso di strapparlo alla concorrenza di grandi club che lo seguivano. Il Napoli avrebbe preso Elmas a prescindere mentre Veretout era valutato in caso di addio di Allan. L'arrivo di Ancelotti è stato importante anche per la crescita e la convinzione di alcuni calciatori".