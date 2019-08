Venerato a CN24: "De Laurentiis è stufo, Icardi mollato lunedì. Llorente arriva, firmerà a metà settimana. Si è parlato anche di visite mediche"

Calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Fino al 2 settembre dirò sempre 'Forza Milik!' Credo che questo giocatore debba essere sostenuto da tutti quelli che hanno il Napoli nel cuore. Sono felice che il Napoli non prenda Icardi e ringrazierò De Laurentiis. Va sempre sostenuto chi ama la maglia e non quelli che la snobbano. De Laurentiis l'ha mollato lunedì, quando è finita la cosa. Non c'è alcun rebus e nessun spiraglio. De Laurentiis si è stufato del suo atteggiamento. Ora mi sembra giusto dare forza a Milik. Ancelotti ha dimostrato, ancora una volta, di essere un grande uomo. E' stato uno dei primi a capire che non avrebbe portato a nulla questa strada. A metà settimana, più che lunedì, arriverà Llorente. Lui si che ha atteso Napoli e ha deciso di voler arrivare. Il contratto è 2 +1 e non più tre. Da Castel Volturno arriva la certezza al 98% di prenderlo. Ci sono accordi verbali, ma resta sempre il Manchester United che ci prova. Ieri, tra le 23 e le 23:45, ci sono state telefonate tra i dirigenti del Napoli e l'agente del giocatore. Si sono sistemate delle situazioni economiche. Si è parlato anche di bloccare Villa Stuart per le visite mediche che arriveranno a metà settimana. Hysaj? Resta al Napoli, Giuffredi è uno dei pochi agenti che dice sempre la verità. Il Napoli spesso giocherà a 5 in fase offensiva e giocherà come quinto in fase offensiva. La Roma ha preso Zappacosta, la Juventus invece Danilo e Ancelotti è felice della sua permanenza. Il Napoli con Lozano e Llorente lotterà per lo scudetto. La Juve resta favorita ma il Napoli c'è. Llorente sa che sarà l'alternativa di Milik e ha accettato".