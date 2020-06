Venerato a CN24: "Callejon? Manca l'accordo per proroga contratto fino ad agosto. Tre nomi per sostituirlo"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Tra Napoli e Juve, si gioca molto di più la Juve stasera. Il Napoli in finale di Coppa Italia è già un successo perché qualche mese fa si parlava addirittura di salvezza. Non hanno nulla da perdere. Questo può essere un piccolo vantaggio psicologico per i partenopei: il fatto che tutti dicano Juve favorita, ti consente di approcciare alla finale con serenità. In attacco giocherà Mertens".

Mercato Napoli, le ultime

"Milik piace a Tottenham, Atletico e United oltre che alla Juve con cui ha un accordo verbale. Ospina? Gattuso non vuole privarsene, finché c'è Rino gioca lui. Poi il prossimo anno è un'altra storia. Meret vuole giocare titolare e se non avrà garanzie potrebbe anche andare via. Callejon? Il calciatore non ha raggiunto un accordo economico per prolungare almeno fino luglio ed agosto. In chiave più lunga, il Napoli gli ha proposto un annuale più opzione mentre lo spagnolo punta ad un biennale più ricca. Su quella fascia c'è Politano che non è costato quattro soldi, però se devi rimpiazzare Callejon devi puntare su un Boga, Bernardeschi o Ferran Torres"