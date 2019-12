Venerato a CN24: "Callejon fuori nelle ultime gare? E' ovvio che non sia una scelta tecnica, Ancelotti non può dire la verità"

Ultimissime Calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda su CalcioNapoli24 Tv, canale 296 del DTT. Ecco quanto dichiarato:

"Venerdì i calciatori hanno detto a De Laurentiis di voler pagare solo il 5% delle multe. Il patron ha concesso, però, premi importanti ai calciatori. Bisogna dire che l'arbitraggio di ieri è stat negativo: il gol di Skov Olsen era da annullare per un fallo su Maksimovic e c'era un rigore solare su Manolas. Questo Napoli ha evidenti limiti tattici e di personalità: è una squadra difficile da gestire per chiunque, non solo per Ancelotti. Molti calciatori sanno di dover andar via a fine stagione. Callejon? Suppongo non sia una scelta tecnica tenerlo fuori. Può succedere che non giochi per questo, è ovvio che Ancelotti non può dirlo pubblicamente. Ci sono anche tematiche tattiche importanti: è vero che il primo gol del Bologna è viziato da un fallo di Maksimovic ma c'è stato un pasticcio dei difensori centrali. Questo fa capire che la squadra in questo momento ragiona poco. Senza Allan non si può giocare a due, il rischio contropiede del Bologna c'era".