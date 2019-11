Venerato a CN24: "Ancelotti-Napoli, sarà addio: possibile divorzio consensuale. Multe? La squadra non si aspettava la causa per i diritti d'immagine"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

"Il problema del napoli è molto più profondo, non è più squadra. Quando viene meno la coesione all'interno di uno spogliatoio ci sono prestazioni al limite del paradosso. A Milano c'è stato un impegno da minimo sindacale, ma siamo all'elettroencefalogramma piatto. Il Napoli ha una rosa sulla carta inferiore solo alla Juve, ma se poi vede una gara così ed una classifica umiliante.

E' vergognoso non stare a 15 punti dalla Juve, ma a 14 dall'Inter. In questa stagione pesano molto gli errori di Ancelotti, ma dopo quello che è successo i discorsi tattici e tecnici vanno a farsi benedire. Credo che la stagione sarà tristemente in archivio. L'unico obiettivo reale è arrivare gli ottavi di Champions: dubito si possa arrivare al quarto posto e vincere la Coppa Italia.

Credo che a giugno possa esserci una divisione consensuale tra Ancelotti ed il Napoli. A gennaio bisogna studiare bene la situazione di Callejon e Mertens, gli altri saranno venduti a giugno. Il Napoli, sono pessimista, sarà fuori dalla qualificazione Champions. Ancelotti sa che a giugno deve andare via, bisogna pensare già al prossimo allenatore. In estate non arriveranno giocatori affermati.

Multe? I giocatori hanno capito che l'hanno fatta grossa, non si aspettavano però il ricorso al tribunale del lavoro per diritti d'immagini: è lì che potrebbe esserci un armistizio o rottura totale perchè De Laurentiis potrebbe chiedere il 100%"