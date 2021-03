Il Fatto Quotidiano, Vendemiale a CN24: "Braccio di ferro stucchevole sui diritti tv, occhio alla scadenza offerta Dazn-Sky. ADL è contro i fondi"

Lorenzo Vendemiale, giornalista de "Il Fatto Quotidiano", ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "La serie A è spaccata sui diritti tv anche quando sul tavolo ci sono offerte buone come quelle di Dazn e Sky. I presidenti non stanno litigando per le due emittenti, ma tra Dazn e fondi che riguarda vendere una percentuale all'estero che garantirebbero tanti milioni. Mezza serie A, ovvero club più piccoli, che sono favorevoli ai fondi. Poi c'è l'altra parte, tra cui ADL, Agnelli e Lotito sono contrari perchè sarebbe una sorta d'invasione nel nostro campionato dettando poi legge. La scadenza Sky e Dazn è il 29 marzo e non è detto che , in caso di nuovo bando, si possano garantire lo stesso valore delle offerte. C'è un braccio di ferro stucchevole".