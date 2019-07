Velazquez: "James top player, può fare la differenza a Napoli. Il Betis cerca un attaccante come Milik, su De Paul..."

Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"In Spagna si parla sempre bene di Ancelotti, James Rodriguez è un giocatore al top e può fare la differenza a Napoli. E' un giocatore che ha bisogno di giocare con continuità, potrebbe essere confermato al Real Madrid dopo il KO di Asensio ma non ne sono sicuro. Milik al Betis? In Spagna si parla molto di Borja Iglesias, gli andalusi vogliono prendere un giocatore con queste caratteristiche. Può essere il profilo giusto che loro stanno cercando. De Paul per me è come un figlio. L'ho sentito dopo la Copa America ma non abbiamo parlato del suo futuro. Voglio solo il meglio per lui, può giocare in tutte le squadre del mondo. Può fare benissimo nel Napoli, nell'Inter, nel Milan. Se arriva al Napoli, gli azzurri prendono un top player".