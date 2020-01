Varriale: "La gara contro la Lazio è la fotografia della stagione del Napoli. Coppa Italia? Può dare un senso a questa annata"

Notizie Calcio - Enrico Varriale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Con la Lazio è stata la fotografia della stagione cel Napoli che fa vedere buone qualità, ma ad intermittenza finendo poi per perdere. La prestazione nel secondo tempo degli azzurri è stata convincente, non a caso Inzaghi ha fatto tutti cambi conservativi per non rischiare la sconfitta. Alla fine ha vinto perchè non ha mai mollato. La Coppa Italia è un obiettivo importante per il Napoli perché darebbe un senso a questa annata"