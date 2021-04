Varriale: "Grande Napoli, Demme perfetto! Superata la Juventus per differenza reti, stasera Gattuso sarebbe in Champions”

Il giornalista di RAI Sport Enrico Varriale commenta su Twitter la vittoria del Napoli per 2-0 sul Torino:

“Un grande Napoli coglie una fondamentale vittoria sul Torino. Partita dominata con 2 gol e 2 pali. Unico neo le troppe occasioni sprecate. Migliore in campo Demme perfetto in entrambe le fasi. Superata la Juventus per differenza reti, stasera Gattuso sarebbe in Champions”