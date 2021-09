Ultime calcio - Marco van Basten è almeno 18 volte meglio di Timo Werner? E’ stato chiesto alla leggenda olandese su Ziggo Sport:

“Come minimo, sì. Posso confermarlo. È quasi commovente vederlo giocare. Si vede che non ha fiducia, ma da allenatore si nota che è sempre nel posto giusto. Non credo sia abbastanza forte per giocare ad alti livelli”.