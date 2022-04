Valdifiori: "Napoli condannato dall'episodio contro la Roma: chi viene al Maradona concede pochi spazi"

Mirko Valdifiori è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Le squadre quando vengono a Napoli concedono pochi spazi. Contro la Roma non hanno fatto male, ma l'episodio El Shaarawy ha fatto la differenza. Dispiace non siano riusciti a portare a casa le due gare al Maradona. Non so quali possano essere le cause che portano gli azzurri a creare meno palle gol, bisognerebbe starci all'interno per avere un'analisi più certa".