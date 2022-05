Valdifiori: "Insigne ragazzo vero e sincero, lui è Napoli! Vi racconto cosa fece quando arrivai in azzurro" | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ecco le parole di Valdifiori a CN24 Tv sull'addio di Insigne e sulla sua esperienza a Napoli:

"Insigne si è meritato questo tributo da parte dei tifosi del Napoli. E' un ragazzo vero e sincero, che ha sempre dato tutto per la maglia della sua città. Nel mio periodo abbiamo condiviso tante gioie e dolori, ma Insigne è Napoli e resterà sempre così.

Quando arrivai a Napoli vivevo in hotel ed andai a mangiare a casa sua dove mi ospitò per diversi giorni con la sua famiglia. Fu un grande aiuto per me nell'integrarmi in un nuovo gruppo. Lui è un leader e lo ringrazierò sempre per l'aiuto che mi ha dato nel farmi conoscere una città meravigliosa come Napoli. Lorenzo è come lo vediamo, anche nello spogliatoio è sempre sorridente e presente. Quando ha sofferto è perchè lui sente veramente il peso della maglia azzurra e ci ha sempre tenuto tantissimo a dare il massimo. Ci ha sempre messo la faccia dando veramente tanto, sognava di andare via con la vittoria con lo Scudetto ma dirà addio comunque da grandissimo calciatore".

Su Ghoulam: "Quando ero a Napoli era il migliore, viveva una stagione incredibile prima dell'infortunio. E' un ragazzo sempre cordiale e professionale, presente per i compagni e per il sociale".

Su Lobotka: "Con Spalletti è rinato, la fiducia degli allenatori è fondamentale. E' stato bravo a saper sfruttare l'occasione e si è fatto trovare pronto diventando un giocatore molto importante per il Napoli".