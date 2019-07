Jorge Valdano elogia Fabiàn Ruiz sulle pagine de "El Pais": "Sa quando temporeggiare e per dare la palla indietro o ai lati, ma il suo primo sguardo è avanti. Sa come nascondere la palla, e giocarla con uno o due tocchi. Sta crescendo come giocatore a causa della sua classe innata, ma ogni giorno continua a impegnarsi sempre di più. Che cosa aspettano i club spagnoli a riportare a casa un centrocampista che potrebbe fare la differenza per i prossimi dieci anni?"