Valcareggi: "Italia di grande qualità: c'è affiatamento e un tecnico che non ha paura. Svizzera? Non sarà facile"

Napoli Calcio - Furio Valcareggi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Euro 2020? Guardo molto l'Italia, una squadra piena di qualità e di grande livello. C'è affiatamento e ha un tecnico che non ha paura. Un mix di così buone e un 3-0 alla Turchia senza replica. Con la Svizzera non sarà facile, ma la qualità azzurra è importante. L'allenatore della Svizzera non trova alibi sui viaggi, ma incideranno nelle gambe dei giocatori".