Valcareggi: "Inter favorita a Napoli! Sulla corsa Champions..."

Napoli - Furio Valcareggi, agente di calciatori (tra cui l'azzurrino Zerbin) è intervenuto in diretta a "Marte Sport Live - tiro al bersaglio": "L'Inter è squadra forte e con grande autostima in questo momento. A Napoli vedo favoriti i nerazzurri ma Insigne e compagni hanno comunque tante possibilità di vincere. Su chi deve fare la corsa il Napoli per la Champions? Su tutte, su Atalanta, Juventus e Milan, ovviamente. Certo l'Atalanta che ho visto ieri contro la Fiorentina è squadra forte, che sa quando attaccare, che quando intende segnare lo fa. Sul 2-2 la Fiorentina ha rischiato di pareggiare, ma poi l'Atalanta l'ha spuntata, anche se noto qualche scricchiolìo con Ilicic che ha qualche mal di pancia"