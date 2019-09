Valcareggi: "ADL deluso per il mancato approdo di James. Wanda Nara ha esagerato..."

Notizie Calcio - "De Laurentiis però è un po' deluso per non aver preso Rodriguez". Lo rivela Furio Valcareggi ai microfoni di Tmw Radio. "Ma c'è Llorente comunque che è un bel centravanti - continua il procuratore - e il Napoli ha preso giocatori come Elmas, Lozano, e Manolas". C'è spazio per un commento anche sulla questione di Mauro Icardi: "Tanta ipocrisia, la signora Wanda ha superato un po’ il limite. Icardi ha fatto il prezioso, è diventato antipatico agli interisti e alla fine è andato a guadagnare una barca di soldi. Ha vinto l’Inter pagando cara la vittoria".