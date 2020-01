Zerbin, l'agente a CN24: "Pompilio lo segue con attenzione, proveremo a dargli una chance in B"

Ultime calcio Napoli - Furio Valcareggi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La Fiorentina è rinata, c'è uno sguardo diverso negli occhi di questi ragazzi. Chiesa è stato recuparto del tutto. In coppa Italia hanno fatto bene. Giocheranno bene tutte e due le squadre ma non so come finirà. Vedo in crescita Insigne, le prestazione latitano un po' ma la squadra è forte. Le prestazione sono state al di sotto, i risultati anche ma la classifica è ingiusta per i valori. Il perchè degli errori? Misteri del calcio, non lo si saprà mai. Zerbin? Sta facendo bene, 15 presenze a Cesena. Non ha ancora segnato ma fa bene il Napoli a seguirlo con Pompilio. Con il Napoli proveremo a farlo giocare in B e poi si vedrà".