Utrecht, l'ex allenatore: "Ecco perché ho aggredito Younes"

Henk Fraser si è dimesso pochi giorni fa da allenatore dell'Utrecht. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Nos dell'aggressione ai danni di Amin Younes il quale aveva risposto in maniera poco educata il suo collaboratore Emanuelson:

"Se fosse successo 30 anni fa, sarebbe finito con un cazzotto e nessuno avrebbe detto niente. Cinque o dieci anni fa ricevevi una multa o un rimprovero. Anche allora questo comportamento non era accettato, giustamente. Ma ora più che ma. Me ne rendo conto. Pertanto, devo accettare le conseguenze della mia azione. Non volevo parlarne, ma ho notato che tanti stanno parlando della questione e mi sento trattato ingiustamente.La questione è difficile da spiegare e ciò che è emerso non rappresenta la verità. Odio dover deludere le persone, ma devo accettare le conseguenze della mio gesto impulsivo. Non va bene per me, ma non va bene nemmeno per il club. Devo accettarlo. Il giocatore stava minando la mia autorità nel club e non potevo accettarlo"