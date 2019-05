Universiadi, De Luca: "Mi auguro che nessuno freghi i fari nuovi come accaduto al San Paolo"

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, è intervenuto a margine della presentazione delle iniziative culturali pensate per le Universiadi 2019. Ecco quanto si legge su Il Mattino:

"Napoli rappresenterà l'Italia nel mondo e per noi è una grande responsabilità. Questa è una grande sfida alla quale crediamo molto. Abbiamo investito 270 milioni: un sacrificio finanziario immenso, gran parte dei quali sono andati alla città di Napoli come è giusto che fosse per promuoverne l'immagine a livello mondiale. Dal punto di vista organizzativo ci siamo. È stato un miracolo. Abbiamo recuperato impianti in stato di abbandono. Nella parte occidentale della città sta nascendo una cittadella sportiva. Mi auguro solo che non vadano a fregarsi i fari che mettiamo nuovi come già è accaduto negli spogliatoi del San Paolo, bisogna essere responsabili. La preoccupazione maggiore era legata alle strutture da rifare in tempi strettissimi ma abbiamo investito 130 milioni senza una sbavatura, dando una prova di trasparenza e rigore. Ora la mia preoccupazione è invece legata all'impatto che avrà l'evento sulla mobilità. Su questo ci confronteremo con il Comune di Napoli. Leggo che saranno chiusi dei cantieri in quei giorni, mi sembra una buona notizia".