Universiadi, Basile a CN24: "Grande entusiasmo a Napoli, siamo rimasti sorpresi! Dobbiamo completare i lavori al San Paolo"

Gianluca Basile, commissario Universiadi, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Grande manifestazione le Universiadi, felici di come sia andata. Dobbiamo completare il lavoro agli spogliatoi e all'impiantistica elettrica. Grande entusiasmo a Napoli, siamo rimasti sorpresi. L'immagine più bella? La scandone in festa per la medaglia d'oro. Rai 2 e Rai 3 hanno dato il giusto risalto".