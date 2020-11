Ungheria, il CT Rossi: "Szoboszlai? So che a gennaio passerà al Lipsia"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Marco Rossi, commissario tecnico della Nazionale ungherese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Direi che è la più grande soddisfazione della mia carriera. In precedenza avevo vinto un titolo con l'Honved, ma ottenere un risultato con la nazionale fa sì che ci sia l'interesse di tutto il paese, e si assume una dimensione e un valore maggiore".

Szoboszlai a gennaio cambierà squadra o no?

"Rispondo e dico semplicemente che, per sentito dire o per bocca del suo allenatore Marsch, Dominik a gennaio sembra proprio che possa andarsene dal Salisburgo e dalle voci sembrerebbe molto vicino alla consorella, al Lipsia. Non ne ho parlato però né con lui né col suo agente".