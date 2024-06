Under 17, Favo: "Da napoletano doc resto un tifoso, per Conte parlano i risultati! Problema strutture in Campania? Dico..."

Ultime notizie SSC Napoli - Massimiliano Favo, allenatore della Nazionale italiana Under 17 campione d’Europa, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno.

Il primo pensiero a chi è andato l’altra sera?

«Mi sono ricordato di Riccardo De Lella con cui abbiamo vinto 40 anni fa lo scudetto Allievi nel Napoli. Io ero il capitano di quella squadra dove c’erano i due Ciro Ferrara, Martino, Chiaiese. Abbiamo una chat di gruppo anche con gli ex compagni Baiano, Taglialatela ed altri. “Oh ragazzi, la palla la dobbiamo avere noi”, ci diceva il mister. Su quella idea il mio slogan è: la qualità innesca grandi vantaggi».

Al Sud e a Napoli poi c’è il problema delle strutture che mancano. Non una lacuna secondaria per un decollo dei vivai…

«È un problema generalizzato a tutta l’Italia. Rispetto agli altri paesi stiamo indietro ma non dobbiamo crearci alibi e fare di necessità virtù. In squadra con me ho portato Garofalo che è napoletano. Lauricella è un ottimo giocatore ed è palermitano. C’è il gioiello Pafundi, nato in Friuli, ma originario di Piscinola. Anche Riccio ha origini campane».

È iniziata l’era Conte, la convince?

«Da napoletano doc resto un tifoso del Napoli. Oggi risiedo ad Ancona. Per Antonio parlano i risultati».