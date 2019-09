Torino, Cairo: "Volevamo fortemente Verdi, il Napoli lo ha venduto quando ha raggiunto i suoi obiettivi"

Ultime calcio Napoli. Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport spiegando alcuni dettagli relativi all'operazione Simone Verdi. Ecco un estratto riportato da Tuttomercatoweb:

"Abbiamo chiuso Verdi solo negli ultimi minuti, era un affare covato per mesi, un obiettivo deciso col mister a maggio. Volevamo fortemente Simone, può darci quel tocco di qualità che serve all'attacco in partite statiche, contro difese chiuse. Anche il Napoli aveva i suoi obiettivi e non ci ha venduto il ragazzo fino a quando non li ha raggiunti".