Inter, Zhang: "Scudetto? Il nostro obiettivo è quello di stare in alto, bisogna avere pazienza"

Ultime calcio Napoli. Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'assemblea ECA che lo ha introdotto come nuovo membro del board. Ecco le sue parole sugli obiettivi dell'Inter.

"La nostra visione ci impone di essere sempre in Champions League. Stiamo partecipando per il secondo anno di fila ma dovrà essere sempre così. La corsa scudetto? Il nostro obiettivo è quello di stare in alto. Lo meritano i tifosi e la storia del club. Il nostro allenatore però è arrivato da 100 giorni, abbiamo acquistato molti giocatori giovani e, anche se tutti vorrebbero vincere lo scudetto e la Champions, bisogna dare il tempo di lavorare ed avere pazienza. I risultati arriveranno. Lo avevo detto anche due anni fa e così è stato".