Ultime calcio Napoli. Luca Fusi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Llorente è un acquisto d'esperienza e sono convinto possa dare una grande mano ad Ancelotti.Allan è un giocatore completo e fondamentale, quest'anno però vedo il centrocampo del Napoli completo in ogni settore. Fabian Ruiz? E' duttile e può giocare in ogni modulo. E' un'arma in più per cambiare il volto delle gare in ogni momento"

Fusi su Fabian Ruiz