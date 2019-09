Emre Can ritratta: "Per rispetto della Juventus continuerò a lottare in campo, la vittoria è la mia priorità"

Ultime calcio Napoli. La Juventus ha stilato la lista UEFA per la prossima Champions League ed Emre Can non compare. Dopo le parole dichiarate questa mattina dal giocatore ("Non è stato sincero con me! Se avessi saputo prima dell'esclusione dalla Champions non avrei più giocato per la Juve"), ha scritto un post su Twitter.

"Sarò sempre grato alla Juventus e come mi hanno aiutato e supportato da quando sono arrivato, specialmente dopo l'infortunio della scorsa stagione. Per rispetto del club e dei tifosi, il quale successo è sempre stata la mia priorità, non dirò nulla di più e continuerò a lottare sul campo".