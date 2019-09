Ultime calcio Napoli. Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "L'anno scorso il nostro campionato ci ha consegnato un capocannoniere che ha due anni in più di Llorente, se uno sta bene ed è forte allora l'età fino ad un certo punto. Zapata ha portato l'Atalanta in Champions, questo è mostruoso, al Napoli non giocava mai perchè c'era Higuain".