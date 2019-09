Tamburini: "Bonucci? L'avrei lasciato sullo sgabello di Oporto! Gli toglierei la fascia di capitano"

Ultime calcio Napoli. In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione radiofonica in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Tamburini, giornalista.

"Più che di stile Juve, parlerei di stile di Bonucci, l'avrei lasciato sullo sgabello di Oporto. Non è la prima volta che fa qualcosa del genere, è irritante nell'esultanza che fa, deve sempre provocare. Questa cosa ci mette davanti ad una incultura generale, vorrei che qualcuno in TV potesse mostrargli tale vergogna, ma non succederà mai. Gli toglierei la fascia da capitano, è diseducazione al massimo livello, ha messo sotto cattiva luce l'Italia. Bonucci non chiederà mai scusa a Karapetyan, ma sarebbe cosa buona e giusta".