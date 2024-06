Ulivieri: "Vi posso già dire in anticipo come andrà l'annata con Conte"

Ultimissime Calcio Napoli - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio e direttore della scuola allenatori della FIGC:

“Conte è uno che si impone e riesce a dare un taglio alla sua squadra anche attraverso rapporti societari. Lui è uno che comanda e assisteremo ad un’annata, se verrà a Napoli, che somiglierà molto a quella di Spalletti e nella quale la mano dell’allenatore si vedrà di continuo.

Credo che in Europa stiano emergendo allenatori italiani di grande capacità ed essere in diversi campionati importanti rappresentati da italiani credo sia una bella cosa per tutto il nostro movimento.

Conte-Napoli? Se da una parte c’era un presidente con cui un allenatore non riesce a lavorare bene, dall’altra c’è una personalità spiccata che ha posto le condizioni per poter venire a Napoli. Poi bisognerà vedere gli sviluppi del tempo, ma credo che abbiano trovato un’intesa.

C’è una tendenza: i nostri allenatori escono dalla nostra scuola con un bagaglio culturale importante, poi il tirocinio fa la differenza. Il campionato italiano per un allenatore straniero è difficile se non ha fatto un adeguato tirocinio perchè in Italia è un continuo cambiare e ci vuole una grande concentrazione da parte dell’allenatore per capire la partita".