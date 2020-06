AIAC, Ulivieri: "Riparte il calcio, speriamo di arrivare fino alla fine. Quarantena? Il protocollo potrebbe cambiare e su Mertens..."

Ultime calcio - Renzo Ulivieri, presidente dell'AIAC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ci siamo! Ripartiamo, ma speriamo di arrivare fino alla fine. La definizione della claissifica era l'obiettivo della Federcalcio. Quarantena? Il tutto fa sperare che venga abolita, lasciando in quarantena solo magari il calciatore contagiato. Mertens in affanno, cosa pensa un allenatore? Quando è un po' si e un po' no, l'allenatore pensa ad utilizzarlo dall'inizio. Partite vere? La condizione non è ancora buona, il ritmo gara si acquisisce solo con la gara, ci servirà tempo anche per i recuperi dopo gli scatti. Allenatori e pausa? Loro hanno lavorato tanto e studiato tanto, c'è bisogno, però, nelle gare giocate anche di allenamento per loro per essere in condizione di poter prendere scelte corrette. Ai miei tempi ci si metteva a terra per rifare l'occhio".