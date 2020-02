Ulivieri: "Il Napoli ha ripreso fiducia, si vede la mano di Gattuso! Ancelotti? Un tecnico va in difficoltà quando manca la società"

Ultime notizie calcio Napoli - Renzo Ulivieri, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Con l'Inter il Napoli aveva fatto una grande gara, lo stesso aveva fatto a Roma. Solo con la Fiorentina ha sbagliato gara ma lì ha sbagliato sport, giocava calcio camminato quella squadra. Gli azzurri hanno ripreso fiducia ed ora sentono la mano dell'allenatore addosso. Le difficoltà riscontrate? Sono annate nate da così a causa di una serie di ragioni. In questi casi poi paga il tecnico che ci rimette. E' anche il caso: alcune annate scorrono via tranquille mentre in alcuni casi nascono crepe. L'allenatore va in difficoltà quando non ha dietro la società. Scudetto? La Juventus è in testa ed è ancora al 40% delle sue possibilità ed è per questo destinata a crescere. Parole di Commisso? Ha sbagliato perché sono cose accadute nel passato. Detto ciò, c'è qualcosa da migliorare".