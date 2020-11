Renzo Ulivieri presidente dell'Associazione Italiana Allenatori è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gattuso sente molto le partite, è sempre stato uno che si sente addosso la maglia per cui gioca o allena. L'allenaotre ha una sua indole e deve capire quanto di questa indole può trasmettere alla propria per capire fine dove si può arrivare”.