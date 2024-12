Ulivieri: "Ecco di chi è il merito del primo posto in classifica del Napoli"

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Bove? Tutti noi abbiamo dato una grossa dimostrazione d’affetto, ora bisogna fare il tifo affinché il ragazzo torni prestissimo in campo.

Il primato del Napoli? Non me l’aspettavo, di questi tempi, così come non mi aspettavo l’Atalanta in quella posizione, sono due grandi realtà, due squadre che si sfideranno certamente per lo scudetto.

Il 3 agosto scorso forse nessuno di noi avrebbe scommesso un centesimo sul Napoli capolista, evidentemente i metodi di Conte riescono in breve tempo ad incidere sulla squadra. Comunque sul Napoli avevo pochi dubbi, considerando anche la disastrosa stagione passata, c’era voglia di riscatto.

Anche il pubblico del Maradona, dopo un ovvio periodo di distacco, ha capito che con Conte le cose sarebbero cambiate: un riavvicinamento era prevedibile e tutta la squadra ne beneficia.

La lotta scudetto? Ci sono squadre che hanno avuto alcune battute d’arresto, penso a Lazio e Juventus ad esempio. Tutto è aperto e anche in coda è tutto da decidere, bastano tre partite e si esce fuori dalla zona calda”.