Ulivieri: "Condivido la posizione di Spadafora ma chiudere la stagione in anticipo sarebbe un danno enorme"

Ultime calcio - Renzo Ulivieri è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Condivido la posizione del ministro Spadafora, spetta a loro fare delle scelte e le stesse vengono fatte tra gli esperti del governo e della Federazione. Non mi sembra neanche politica, ma solo di verifica tra chi ha preparato i protocolli dando la possibilità di attuarli alle società. In caso di chiusura anticipata il danno sarebbe enorme. Ci sono contratti con le tv abbastanza blindati, ma la situazione non riguarda solo l'Italia, anche in Germania la situazione è complicata. Presidenti? Spero che tutti abbiano una linea comune. Il Brescia tenderebbe a non ripartire e che non ci siano retrocessioni: ognuno guarda anche nel proprio orticello. Sarà la Federazione a decidere. 5 sostituzioni? Sarebbe una modifica importante vista la situazione attuale e le gare ravvicinate. Io l'ho sperimentato in campo femminile, anche se con interruzioni fissate e non spezzettando il gioc di continuo. Gattuso? Era una personalità forte già al corso di Coverciano. Personalità forte e grande motivatore".