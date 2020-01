Ugolini: "Stasera spazio a Lozano e Demme dall'inizio. Ballottaggio Fabian-Lobotka. In porta ci sarà Ospina"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Questa può essere la serata giusta per Lozano, per Demme e tengo aperto un ballottaggio Fabian-Lobotka. Da ciò che ci risulta dovrebbe giocare ancora Ospina. Il colombiano è un portiere di grande caratura tecnica, non è l'ultimo arrivato. Meret, però, è un patrimonio del Napoli e contenderà la maglia della nazionale a Donnarumma. Disperdere questo potenziale sarebbe un delitto. Il Napoli deve riavviare il motore e tutti i mezzi son buoni per farlo, deve cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, ma anche mentale. Mercato del Napoli? Non mi fanno preoccupare i nomi che circolano, mi preoccupa solo la situazione attuale. L'obiettivo è fare punti provando a sfruttare tutti i mezzi a disposizione. Credo che il Napoli stia facendo una campagna acquisti propedeudica del nuovo allenatore. Per il futuro bisognerà capire come potranno essere rimpiazzati i diversi calciatori che possono andar via. Fabian? Non vale 70 milioni e non è il momento di venderlo".