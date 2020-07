Sky, Ugolini: "Ounas può rientrare nell'affare Osimhen. Atalanta-Napoli? Gattuso ha un solo dubbio di formazione"

Ultime calcio mercato Napoli - Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“ Atalanta-Napoli? E’ una partita importante per misurare i progressi del Napoli e in vista del Barcellona. Si affronterà la squadra più in forma del momento, è un rullo compressore. E’ il test giusto per capire qual è la condizione del gruppo e tenere aperto uno spiraglio aritmetico perché quest’Atalanta viaggia a ritmi altissimi. C’è un unico dubbio di formazione per domani tra Callejon e Politano. Tornerà tra i pali Ospina, torna Di Lorenzo a destra. Confermato Fabian con Demme e Zielinski. In attacco Mertens ed Insigne dal primo. Il Napoli parte oggi intorno alle 17 direzione Bergamo. Szobozslai? E’ un centrale molto forte, è tecnico ed assicura qualità e quantità. E’ un prospetto forte. Giuntoli sta facendo un gran lavoro anche per il mercato in uscita. Nella trattativa Osimhen potrebbe rientrare anche Ounas, il Lille chiede circa 50/60 milioni per il nigeriano. Il problema è uno, bisogna capire cosa pensa il calciatore del progetto Napoli dopo aver visitato la città”.